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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: “Son bir haftada 59 terörist öldürüldü”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında, son 1 hafta içinde 59 teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğunu duyurdu. Bakanlık, 1 Ocak’tan bu yana ise 1151 teröristin de etkisiz hale getirilmiş olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:30
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: “Son bir haftada 59 terörist öldürüldü”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, son bir hafta 59 teröristi etkisiz hale getirdi. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar ise Irak’ın kuzeyinde 521, Suriye’nin kuzeyinde ise 630 olmak üzere toplam 1151 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, son bir hafta içinde yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 344 kişinin ise yakalandığı bilgisi verildi. Öte yandan 1343 kişinin ise sınırdan geçemeden yakalandığı bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK’nın tatbikat ve eğitimlerinin devam ettiğini ve bu eğitimlerle TSK’nın gücünün daha da artmış olduğunu kaydetti.

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