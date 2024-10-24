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Milli Savunma Bakanlığı Etkinlikleri İptal Etti

TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin ziyareti nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:22
Milli Savunma Bakanlığı Etkinlikleri İptal Etti

Etkinlikler İptal Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin halkın ziyaretine açılacak olması dolayısıyla bazı etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal Sebebi

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Planlanan Ziyaretler

Gemilerin ziyareti, halkın ilgili gemileri tanıması ve Deniz Kuvvetleri'nin tarihine dair bilinçlenmesi amacıyla düzenlenmişti. Ancak bu durum, bando konserlerinin iptaline yol açtı.

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