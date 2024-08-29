Milli Savunma Bakanlığı'nda Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'nda Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi verdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu rakamın 65'i son bir haftada gerçekleşmiştir" dedi.

Şehitlerimizi Andık

Aktürk, toplantıda ayrıca, 22 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Milli Mücadele kahramanlarını da rahmetle andığını belirtti.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin hudutlarının sıkı korunduğunu ve son bir haftada yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 394 şahsın yakalandığını aktardı. "1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı 9 bin 67'ye ulaştı" dedi.

Uluslararası Gelişmelere Dair Açıklamalar

Aktürk, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Filistin halkına uygulanan saldırılar, bölgesel güvenliği tehdit etmektedir. Ateşkes görüşmelerinin ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alınması elzemdir" şeklinde konuştu.

30 Ağustos'a Özel Hazırlıklar

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için birçok etkinlik hazırlanacağını, bu kapsamda geçit töreni ve çeşitli gösteri uçuşlarını içeren bir programın olacağını açıkladı.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Aktürk, Arnavutluk, ABD ve Fransa'ya ait askeri gemilerin liman ziyaretleri gerçekleştireceğini ve NATO kapsamında hava harekatı eğitimlerine katılım sağlanacağını vurguladı.

Afetlerle Mücadele ve Savunma Sanayi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, afetlerle mücadelede önemli rol oynadığına dikkat çeken Aktürk, orman yangınlarıyla mücadelede 98 helikopterle 2 bin 919 sorti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kişi Alım ve Eğitimi

Bakanlık, 2023-2024 eğitim yılındaki personel alımlarına ve mezuniyet törenlerine dair bilgilendirme yaptı. 1510 subay ve 2051 astsubayın mezun olacağı belirtildi.

Tüm bu gelişmelerin, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.