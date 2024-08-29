Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanlığı'nda Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

MSB, 1 Ocak'tan bu yana 1828 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tuğamiral Zeki Aktürk, önemli gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:02
Milli Savunma Bakanlığı'nda Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'nda Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi verdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu rakamın 65'i son bir haftada gerçekleşmiştir" dedi.

Şehitlerimizi Andık

Aktürk, toplantıda ayrıca, 22 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Milli Mücadele kahramanlarını da rahmetle andığını belirtti.

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin hudutlarının sıkı korunduğunu ve son bir haftada yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 394 şahsın yakalandığını aktardı. "1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı 9 bin 67'ye ulaştı" dedi.

Uluslararası Gelişmelere Dair Açıklamalar

Aktürk, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Filistin halkına uygulanan saldırılar, bölgesel güvenliği tehdit etmektedir. Ateşkes görüşmelerinin ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alınması elzemdir" şeklinde konuştu.

30 Ağustos'a Özel Hazırlıklar

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için birçok etkinlik hazırlanacağını, bu kapsamda geçit töreni ve çeşitli gösteri uçuşlarını içeren bir programın olacağını açıkladı.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Aktürk, Arnavutluk, ABD ve Fransa'ya ait askeri gemilerin liman ziyaretleri gerçekleştireceğini ve NATO kapsamında hava harekatı eğitimlerine katılım sağlanacağını vurguladı.

Afetlerle Mücadele ve Savunma Sanayi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, afetlerle mücadelede önemli rol oynadığına dikkat çeken Aktürk, orman yangınlarıyla mücadelede 98 helikopterle 2 bin 919 sorti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kişi Alım ve Eğitimi

Bakanlık, 2023-2024 eğitim yılındaki personel alımlarına ve mezuniyet törenlerine dair bilgilendirme yaptı. 1510 subay ve 2051 astsubayın mezun olacağı belirtildi.

Tüm bu gelişmelerin, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar