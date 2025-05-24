Milli Savunma Bakanlığı'ndan "TCG Barbaros" Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerinin korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren TCG Barbaros gemisi hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ayrıca koruma ve refakat görevine dair fotoğraflar da yer aldı. Bu durum, Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki güvenlik önlemlerini pekiştirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar yer aldı.