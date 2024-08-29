Milli Savunma Bakanlığı Sınav Sonuçlarını Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen askeri öğrenci alım sınavı, engelli bireyler için istihdam ve terörle mücadelede yaralanan bireyler için işçi alımına dair sınavların sonuçları ilan edildi.

Sınav Sonuçlarının Erişimi

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, https://personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Bu sonuçlar, ilgililerin istihdam süreçlerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.