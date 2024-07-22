Milli Sporcular Paris 2024 Olimpiyatları'na Uğurlanacak

Türk Sporcular Paris 2024'e Uğurlanıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, yarın İstanbul'da düzenlenecek olan özel bir törenle ülkelerine veda edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara katılacak olan Türk kafilesinin uğurlama töreni, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleşecek.

Tören Programı

Tören saat 12.00'de başlayacak ve Team Türkiye Uğurlama Töreni olarak adlandırılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporculara hitap edecek.

Aile Fotoğrafı ve Yolculuk

Törenin ardından, Team Türkiye ailesi bir fotoğraf çektirecek ve ardından olimpik kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Paris'e yola çıkacak.