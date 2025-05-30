Milli Teknoloji Zirvesi: Gençleri Yerli Teknoloji ile Buluşturdu

Milli Teknoloji Zirvesi, Yerli Teknoloji Ekosistemini Gençlerle Buluşturdu

Milli Teknoloji Zirvesi, kuantum teknolojileri ve dijital sanat ile birçok panel ve etkinlikle Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençler ile bir araya getirdi.

Zirve, Baykar ana sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TEKNOFEST Kulübü tarafından İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik Dolu İki Gün

İki gün süresince ziyaretçilerini ağırlayan zirvede, çeşitli alanlarda uzman isimlerin yer aldığı panellere ev sahipliği yapıldı. Kuantum teknolojilerinden dijital sanata kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında, Teknoloji Girişimciliği Paneli de düzenlendi. CoPrint 3D Kurucu Ortağı Fatih Kazım Duymaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Turkish Technology Genel Müdürü Serdar Gürbüz ve HyperEver Genel Müdürü Çayan Baykal konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital Sanat ve Nükleer Teknolojiler Panelleri

Zirvenin diğer önemli oturumlarında ise Dijital Sanat Paneli ve Nükleer Teknolojiler Paneli gerçekleştirildi. Addmiral Genel Müdürü Mahmut Bölükbaş moderatörlüğünde Teknoloji ve Diplomasi Paneli yapıldı.

Etkinliğin son paneli ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Albayrakoğlu tarafından gerçekleştirildi. Erhan, mühendisliğin artık gençler arasında daha fazla tercih edildiğini vurgularken, teknolojinin dış politikada önemli bir yer edindiğini ifade etti.

Geleceğe Yönelik Vizyon ve Hedefler

Ülkemizin teknoloji stratejilerinin önemi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik bir marka olduğuna dikkat çeken Sadullah Uzun, Türkiye'nin teknoloji alanında kendi stratejilerini belirlemesi gerektiğini belirtti.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, gençlere yönelik kritik teknoloji alanlarında tecrübeli konuşmacılarla birlikte faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilim ve teknoloji odaklı çalışmanın önemine değinen Hıdır, kaybedecek vakit olmadığını vurguladı.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ise, bu anlamlı etkinliklerin Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Milli Teknoloji Zirvesi, kuantum teknolojilerinden dijital sanata kadar birçok panel ve etkinlikle Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle buluşturdu.

Milli Teknoloji Zirvesi, kuantum teknolojilerinden dijital sanata kadar birçok panel ve etkinlikle Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle buluşturdu.