Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlara Müjde: TOKİ’nin 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Açılıyor

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca dar gelirli vatandaş için beklenen müjdeli haber ufukta belirdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamındaki hazırlıkların hızla ilerlediği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen 250 bin konutluk TOKİ projesinin, ev sahibi olmayan hiç kimsenin kalmamasını hedeflediği belirtildi.

TOKİ 2025 Başvuruları Haziran Ayından Sonra Başlayacak

Edinilen bilgilere göre, TOKİ projesinin altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İllerin valiliklerine gönderilen genelgelerle, sosyal konutların inşa edileceği en uygun alanların tespiti için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Projenin çeşitli etaplarını kapsayan ihalelerin 7 Kasım itibariyle başladığı, Haziran ayının ortalarında ise başvurularla ilgili gelişmelerin yaşanacağı ifade edildi.

Vatandaşların en çok merak ettiği başvuru şartları, konut fiyatları, ödeme planları ve başvuru tarihlerine dair net bilgilerin, ihale ve arazi tespit süreçlerinin sona ermesinin ardından, bu ay ya da sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TOKİ 250 Bin Konut Başvuru Şartları

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, TOKİ'nin önceki sosyal konut projeleri ve dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları, başvuru koşullarını ortaya koydu. Projenin temel amacı, daha önce hiç ev sahibi olmamış dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak. Bu bağlamda, başvuru yapacak kişinin kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı, öncelikli kriter olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, hane halkı gelirinin belirlenen üst sınırı aşmaması ve başvuru yapılacak ilde en az bir yıl ikamet etme gibi koşulların da taleplerde aranacağı öngörülüyor.

Özel Kontenjanlar Ayrılacak

Bakan Kurum’un “Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Kontenjanlar ayıracağız” şeklindeki ifadeleri ile birlikte, projede gençlere, emeklilere, engellilere, şehit aileleri ve gazilere özel kontenjanlar ayrılacağının sinyali verildi.

TOKİ e-Devlet Başvurusu Nasıl Yapılacak?

TOKİ, 250 bin konutluk bu devasa projenin başvurularını, önceki büyük kampanyalarda olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden almayı planlıyor. Başvuru takvimi açıklandığında, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, gerekli bilgileri doldurarak kolayca taleplerini iletebilecekler.