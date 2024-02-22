Milyonlarca aile için son 2 ay! O günden sonra 150 TL daha fazla ödeyecekler

Faturalara 150 TL ödeme yansıtılacak! Milyonlarca insan etkilenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURALARA 150 TL YANSITILACAK

Ülkede çıkarılan doğalgaz sonrasında bir sene boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceği öğrenildi. Kampanyayla birlikte 150 TL doğalgaz bedelleri Mayıs ayı itibariyle artık faturalara yansıtılacak. Mayıs ayı öncesinde ülke genelindeki bütün evlerde doğalgaz kullanım bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı ve 1 sene boyunca devam etti.





1 Mayıs tarihi itibariyle 25 metreküp doğalgaz kampanyası sona erecek ve 150 TL tutarlar faturalara yansıtılmaya başlayacak. Ülkedeki metreküp doğalgaz fiyatları ortalama olarak 6.07 TL'ye tekabül ediyor. Yani artık doğalgaz kampanyası sona erecek ve faturalara 151.75 TL tutar yansıtılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre seçimlerden önce doğalgaz faturalarına zam geleceği ile ilgili iddialar da ortaya çıkmıştı. Yani Nisan ayıyla birlikte faturalarda yeni bir zam dalgası gelmesi bekleniyor.