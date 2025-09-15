Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Milyonluk ihaleler Kütahya, Bartın ve Bursa'da başlıyor

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları hizmet, mal alımı ve yapım işleri için ihaleye çıkmaya devam ediyor. EKAP üzerinden duyurulan bu ihalelerde Kütahya, Bartın ve Bursa öne çıkıyor. Aşağıda ihalelerin tarih, şart ve teslim sürelerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü: Araç bakım ve onarım ihalesi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, envanterindeki Mercedes marka araçların bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12 aylık kapsamlı bir hizmet alımı ihalesi düzenliyor. İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30'da Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, son 5 yıl içinde teklif ettikleri bedelin en az %25'i oranında benzer bir işi tamamlamış olduklarını iş deneyim belgesi ile kanıtlamak zorunda. Söz konusu alım yerli isteklilerin katılımına açıktır.

Bartın Belediyesi: Limana modern kılavuz botu

Bartın Belediyesi Liman İşletme Müdürlüğü, gemi trafiğini daha güvenli ve hızlı yönetmek amacıyla 1 adet modern kılavuz (pilot) botu satın alacak. Mal alımı ihalesi 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10:30'da Bartın Belediyesi İhale Salonu'nda yapılacak.

İhaleyi kazanan firma, sözleşme imzasını takiben 15 takvim günü içinde kılavuz botunu liman işletmesine teslim etmekle yükümlü olacak. Bu alım da yalnızca yerli firmaların tekliflerine açıktır. İlgilenenler EKAP üzerinden ihale dokümanını 2025/1449882 kayıt numarası ile indirip tekliflerini elektronik ortamda sunabilecek.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü: Hizmet binası yenileme

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Osmangazi'de bulunan hizmet binasında kapsamlı bir onarım ve yenileme projesi için yapım işi ihalesi açıyor. Amaç, binanın daha modern ve fonksiyonel hale getirilmesidir. İhale 3 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00'da yapılacak ve teklifler yalnızca EKAP üzerinden elektronik olarak alınacak.

Projenin süresi, yer tesliminden itibaren 45 takvim günü olarak belirlenmiştir. İhaleye katılacak firmalardan, son 15 yıl içinde teklif edilen bedelin %100'ü oranında benzer bir yapım işini tamamladıklarını gösteren iş deneyim belgesi istenmektedir. İhale, anahtar teslim götürü bedel üzerinden değerlendirilirken, sınır değerin altında kalan teklifler herhangi bir açıklama istenmeksizin doğrudan reddedilecektir. Ayrıntılara 2025/1440434 kayıt numarasıyla EKAP'tan ulaşılabilir.

Not: İhalelere katılmak isteyen firmaların EKAP koşullarını ve ilgili ihale dokümanlarını dikkatle incelemeleri gerekmektedir.