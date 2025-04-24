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MINDS International'ın 38. Konferansı Atina'da Gerçekleşti

Yunanistan'da düzenlenen MINDS International konferansına Anadolu Ajansı'ndan önemli katılım.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:57
MINDS International'ın 38. Konferansı Atina'da Gerçekleşti

MINDS International 38. Konferansı

Uluslararası haber ajanslarının üyesi olduğu MINDS International, 38. konferansını Yunanistan'ın başkenti Atina'da başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli etkinliğe, Yunanistan Haber Ajansı'nın (AMNA) ev sahipliğinde düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın Katılımı

Konferansa Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı. Bu katılım, ajanslar arası işbirliğini ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

MINDS International, uluslararası mobil haberleşme ve haber verisi hizmeti sunan haber ajanslarının birliğini temsil etmektedir ve bu tür konferanslar, global medya dinamiklerini masaya yatırmak için önemli bir platform sunmaktadır.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS...

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda) katıldı.

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS...

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda) katıldı.

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