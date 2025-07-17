Minguzzi Cinayet Davası Tanık Dinlenmesi İçin Ertelendi

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yürütülen davanın duruşması, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu sanıklar U.B. ve B.B.'nin 24'er yıla kadar hapis cezası almak üzere yargılandığı bir süreçte gerçekleşti. Duruşmaya, Mattia'nın annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da katılırken, mahkeme esnasında kapalı ve gizli yargılama kararı alındığı için basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu önünde, bazı vatandaşlar "Mattia Ahmet için adalet" yazılı pankartlar ile slogan attı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma, tanıkların dinlenmesi için 2 Ekim'e ertelendi.

Mahkeme, olay günü sanıkların yanında olduğu saptanan çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında hazırlanan iddianamenin birleştirilmesi talebini 15 gün içerisinde değerlendireceği öğrenildi.

Duruşma öncesinde bir basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini duyurdu ve hak arama özgürlüklerini kullandıklarını belirtti. Epözdemir: "Bize yapılan tehditlerle ilgili bir hukuki süreç yürütülüyor, ancak failler tespit edilemiyor. Biz tehditlere rağmen korkmuyoruz. Eğer bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" şeklinde konuştu.

İddianameye göre, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarında kaykay malzemesi almak için gitti ve burada sanıklarla karşılaştı. Minguzzi'ye karşı yapılan saldırının ardından hastaneye kaldırılan genç, 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, ölümünün nedeni iç organ yaralanması olarak belirlendi.

Olayda yer alan U.B. ve B.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, yardımcı oldukları belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. için de "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, tanıkların dinlenilmesi amacıyla ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, tanıkların dinlenilmesi amacıyla ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.