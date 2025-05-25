Minik Kültür Elçileri Diyarbakır'ı Tanıtıyor

Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri Tarihi Mekanları Tanıtıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "minik kültür elçisi" oldu.

"Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adlı projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bu yerlerle ilgili bilgilendirici içerikler üretiyor. Öğrencilerin Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi gibi önemli mekanları tanıttığı videolar, öğretmenleri aracılığıyla sosyal medyada geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Kültürel Farkındalık ve Aidiyet Duygusu

Hazırladıkları içeriklerle öğrenciler, hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkıda bulunuyor. Projeyle çocukların erken yaşta kültürel farkındalık kazanması ve yaşadığı bölgeye aidiyet duygusunun gelişmesi hedefleniyor.

Projenin Koordinatörü ve Hedefler

Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, projenin amaçlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Çetin, projeyi Diyarbakır'da tarih öğretmeni Ferda Salık koordine ettiğini ve Kaymakamlık desteğiyle hayata geçirdiklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Maarif Kongresi'nde de bu projenin sunulduğunu ifade etti.

Çetin, "Kültürel mirasın aktarımı bir eğitim faaliyeti olmaktan çıktı; ailelerin ve toplumun sahiplendiği bir sürece dönüştü," diyerek, projenin yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin farklı illerine örnek teşkil etmesini hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin Görüşleri

Proje kapsamında 8 yaşındaki Eylin Kurğa, Diyarbakır'ın kültür elçisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kurğa, “Öğrendiklerimizi ailelerimize ve arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Çınar'ı ve Diyarbakır'ı herkesin tanımasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Muhammed Fehmi Öztürk de proje sayesinde Diyarbakır'ın tarihi ve güzel yerlerini keşfettiklerini anlatarak, "Videolar çekip sosyal medyada paylaşıyoruz. Böylece herkes Diyarbakır'ı tanıyor," dedi.

Öğrenciler, bu projeye katılmaktan memnuniyet duyduklarını ve kendi kültürel miraslarını geleceğe taşımaktan gurur duyduklarını ifade ediyorlar.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu. Atatürk İlkokulunda "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adıyla yürütülen projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor, bu mekanlarla ilgili akran rehberliği modeliyle bilgilendirici içerikler üretiyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu. Atatürk İlkokulunda "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adıyla yürütülen projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor, bu mekanlarla ilgili akran rehberliği modeliyle bilgilendirici içerikler üretiyor.