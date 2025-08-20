Minsk'te Lukaşenko - Pezeşkiyan Görüşmesi: 12 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Minsk'te Lukaşenko ile Pezeşkiyan görüşmesi: 12 anlaşma ve ortak bildiri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı. Dar ve geniş kapsamlı görüşmelerin ardından iki ülke arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı ve ortak bir açıklama yayımlandı.

Görüşmenin ana başlıkları

Heyetler arası görüşmelerde Pezeşkiyan, İran ile Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek mevcut ticaret hacminin iki ülkenin kapasitesine göre yeterli olmadığını ve artırılması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, bölgesel gerilim ve saldırılarla ilgili olarak şunları söyledi: "Siyonist rejim (İsrail) ve ABD, uluslararası hukuku ve BM (Birleşmiş Milletler) Şartı'nı açıkça ihlal ederek İran topraklarını işgal etti. İran'a saldırılar, İran ile ABD arasında nükleer meseleyle ilgili dolaylı müzakereler sırasında gerçekleşti. İran hiçbir zaman savaş veya saldırı başlatmadı ancak düşmanların herhangi bir saldırısı durumunda kararlı ve caydırıcı bir yanıt verecektir."

Ayrıca Pezeşkiyan, yaptırımlar konusunda ortak yaklaşımı vurgulayarak: "Karşılıklı anlayış ve ortak işbirliği yoluyla tüm baskıları etkisiz hale getirebiliriz" dedi ve İran'ın yaptırımların etkisizleştirilmesindeki deneyimlerini dostları ve ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, İran'ın Belarus ile sürekli yakın işbirliği ve istişare içinde olduğunu belirterek: "Biz bu işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız. İran, Rusya ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladığı gibi Belarus ile dostane ve kardeşçe ilişkiler çerçevesinde böyle bir modeli izlemeye hazır."

Lukaşenko'nun değerlendirmeleri

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, çok kutuplu bir dünya inşa etme hedefini ve her ülkenin dış müdahale olmaksızın kendi kalkınma yolunu belirleme hakkını savundu. İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırıların bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti ve "İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Batı'nın uyguladığı yaptırımları eleştiren Lukaşenko, "Belarus, Batı'nın Minsk ve Tahran'a uyguladığı yasa dışı kısıtlayıcı önlemleri ekonomik terörizm olarak görüyor. Cumhuriyetlerimiz bu saldırgan ve ikiyüzlü yaptırım savaşına başarıyla direniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalar ve ortak bildiri

Görüşmelerin ardından iki lider huzurunda düzenlenen törende siyasi, hukuki, kültürel, turizm, sanayi, medya, sanat ve sağlık gibi alanlarda toplam 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Törende ayrıca İran ve Belarus Cumhurbaşkanları ziyaretle ilgili ortak bildiriyi imzaladı.