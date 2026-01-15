Miraç Kandili'nde Antalya'da Camiler Doldu

Miraç Kandili'nde Antalya'da camiler doldu; Muratpaşa Camii'nde Aydın Yığman'ın vaazı, yatsı namazı, Kur’an-ı Kerim ve dualarla program tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:18
Miraç Kandili, Antalya'da gencinden yaşlısına geniş katılımla camilerde yoğun ibadet ve dualarla geçirildi.

Muratpaşa Camii'nde yoğun ilgi

Program, Muratpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Antalya İl müftüsü Aydın Yığman tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Camide yer kalmaması nedeniyle vatandaşlar cami bahçesine serilen hasırlar üzerinde saf tuttu; program sonunda camilere gelenlere ikramda bulunuldu.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) ALLAH'IN HZUURUNA TEŞRİF ETTİĞİ GECE OLARAK İDRAK EDİLDİĞİ MİRAÇ KANDİLİ, ANTALYA'DA GENCİNDEN YAŞLISINA VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA DUALARLA EDA EDİLDİ. MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA ANTALYA'DAKİ CAMİLERDE DÜZENLENEN PROGRAMLARDA VATANDAŞLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE İBADET ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

