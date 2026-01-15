Miraç Kandili'nde Antalya'da Camiler Doldu
Miraç Kandili, Antalya'da gencinden yaşlısına geniş katılımla camilerde yoğun ibadet ve dualarla geçirildi.
Muratpaşa Camii'nde yoğun ilgi
Program, Muratpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Antalya İl müftüsü Aydın Yığman tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Camide yer kalmaması nedeniyle vatandaşlar cami bahçesine serilen hasırlar üzerinde saf tuttu; program sonunda camilere gelenlere ikramda bulunuldu.
