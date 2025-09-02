Miras Bakanı Eliyahu'dan Genelkurmay Başkanı Zamir'e İstifa Çağrısı

Güvenlik Kabinesi toplantısı sonrası gerilim tırmanıyor

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, kısmi esir takası anlaşmasına sıcak baktığı gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in görevinden istifa etmeyi gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde düzenlenen 31 Ağustos tarihli Güvenlik Kabinesi toplantısında Zamir'in Hamas ile kısmi esir takasına destek verdiği iddiası, hükümet içindeki aşırı sağ yetkililerle olan gerilimi derinleştirdi.

Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'ye yönelik işgal saldırılarının Hamas'ı 'yok etmekte' başarısız olacağı ve çok sayıda İsraillinin ölümüyle sonuçlanacağı uyarısı yaptığı belirtilen Zamir'e yönelik istifa çağrıları artıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Eliyahu, Zamir'i İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ile barış anlaşması yapmaya çalışan generallere benzetti ve sert eleştirilerde bulundu. Eliyahu, Zamir'e görevini bırakmasını gözden geçirmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: 'Zamir, İsrail'i Gazze'de zafere nasıl taşıyacağını bilmiyorsa kenara çekilmeli. Genelkurmay Başkanı yanılıyor ve (kabineyi) yanıltıyor. İran ve Husilere karşı cesur ama Gazze'ye karşı zayıfsa, geleceğini yeniden gözden geçirmeliyiz.'

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Avichay Buaron ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Zamir'i hedef aldı. Buaron, Zamir'in 'eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi Netanyahu hükümetine karşı medya kampanyası yürütmesi halinde' görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

İsrail basını, Zamir'in 31 Ağustos'taki Güvenlik Kabinesi toplantısında Hamas'ın kabul ettiği esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren kısmi anlaşmaya destek verdiğini bildirmişti. Öte yandan, Netanyahu'nun kısmi esir takası anlaşmasının hükümetin gündeminde olmadığını söylediği aktarılmıştı.