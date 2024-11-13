Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı

Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı Araştırması' Sonuçlarını Açıkladı

Mirasımız Kudüs Derneği, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kudüs Algısı Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. Fatih'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Muhammet Demirci, 2008'den beri Kudüs'te Osmanlı'dan kalan tarihi mekanların restorasyonunu yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda, Mescid-i Aksa halkına insani yardım desteği sunduklarını ifade etti.

Kudüs'e Sahip Çıkma Vurgusu

Demirci, Kudüs'teki yardım faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye genelinde yürüttükleri bilinçlendirme çalışmalarına da dikkat çekti. "Anaokullarından üniversite kampüslerine, meydanlardan salon programlarına kadar her alanda Kudüs'ü gündemde tutmaya gayret ediyoruz" diyen Demirci, araştırmayı yaparak Türkiye'deki vatandaşların Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin algılarını incelediklerini aktardı.

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun Kudüs'e gitme isteğini ifade ettiğini vurgulayan Demirci, "Bu araştırma bize gösteriyor ki milletimiz bunca manipülasyona rağmen Kudüs'e sahip çıkıyor" dedi. Ayrıca araştırma sonuçlarının, yıllardır yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini gösterdiğini belirtti.

Kudüs Algısı Beklentilerin Üzerinde

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Kudüs'ün Türkiye ve İslam dünyası için büyük önem taşıdığını belirtti. Kurşun, araştırmanın Türkiye'deki Kudüs algısının düşünüldüğünden çok daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kurşun, "Bu sonuç, çatışma alanı olması nedeniyle dikkat çekiyor ve Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olması da ilginin artmasında etkili" dedi. Bununla birlikte, Kudüs konusunda bilgilendirme eksiklikleri olduğu ve medyanın doğru bilgilerle donatılması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Farkındalık ve Eğilimler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, araştırmanın algı, tutum ve beklentilere yönelik olduğunu ifade etti. Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kudüs'ün kutsal bir şehir olduğunun farkında olduğunu belirten Akın, "Son bir yılda bölgede yaşanan çatışmaların anket sonuçlarına da yansıdığını gözlemledik" dedi.

1109 kişiyle gerçekleştirilen ankette, cinsiyet, meslek, medeni hal ve yaş grupları dikkate alındı. Akın, Kudüs'ün ilk kıble olması nedeniyle toplumsal hafıza ve kutsiyet konusunda bir farkındalığa sahip olunduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.