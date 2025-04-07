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Mirziyoyev’den PAB 150. Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, PAB 150. Genel Kurulunda Filistin-İsrail sorununa ve uluslararası barışa dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:05
Mirziyoyev’den PAB 150. Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Mirziyoyev’in PAB 150. Genel Kurulundaki Vurguları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulunda kritik bir konuşma gerçekleştirdi. Mirziyoyev, bu önemli platformda Filistin-İsrail sorununun çözümünde 'iki halk-iki devlet' ilkesinin uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Mirziyoyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte katıldığı Genel Kurulda, dünyadaki farklı bölgelerdeki çatışmaların, küresel ve bölgesel barışa ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. "Özbekistan, her türlü ihtilafın sadece diplomasi ve barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesini desteklemektedir," dedi.

Ukrayna ve Filistin-İsrail Sorununa Dikkat

Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması için uluslararası hukuk normlarının ve Birleşmiş Milletler’in kararlarının dikkate alınmasının önemine değinen Mirziyoyev, Filistin-İsrail sorunun çözümü açısından da benzer bir yaklaşım benimsedi. "Bu çerçevede Filistin-İsrail sorununun tek ve adil çözümü 'iki halk-iki devlet' ilkesinin hayata geçirilmesidir," ifadesini kullandı.

Afganistan ve İklim Değişikliği Mesajları

Afganistan’daki duruma da dikkat çeken Mirziyoyev, bu ülkenin uluslararası topluma entegrasyonunun sağlanması ve mevcut hükümetle yapıcı diyalogların kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler reformunun desteklenmesi gerektiğine olan inancını ifade eden Mirziyoyev, iklim değişikliği gibi küresel meselelerin de aciliyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Parlamentoların Rolü

Son olarak, dünyadaki silahlı çatışmalar, çevresel felaketler ve ekonomik krizlerin artmakta olduğuna dikkat çeken Özbekistan Cumhurbaşkanı, bu karmaşık koşullarda dünya barışı, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanması için parlamentoların katılımının ve etkisinin artırılmasının önemine değindi.

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