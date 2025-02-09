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Mısır 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" İlan Etti

Mısır, ünlü sanatçı Ümmü Gülsüm'ün ölümünün 50. yıl dönümü için 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" olarak kutlayacak.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:58
Mısır 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" İlan Etti

Mısır, 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" Olarak İlan Etti

Mısır Kültür Bakanlığı, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" olarak ilan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sanatçının anısına gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerin planlandığı duyuruldu.

Etkinliklerin Detayları

"Doğu'nun yıldızı" olarak anılan Ümmü Gülsüm, 60 yıllık kariyeri boyunca 300'den fazla şarkı kaydetmiş olup, Mısır ve Arap müzik kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bakan Ahmed Fouad Hano, Ümmü Gülsüm'ün zamansız sesiyle Arap dünyasında hala yankı bulduğunu belirterek, "Onun ruhunu sanatsal ve kültürel bir fenomen olarak canlandırmak istiyoruz" dedi.

Hano, etkinliklerin amacının sanatçının müzik mirasını yeni nesillere ulaştırmak olduğunu ve genç yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini ifade etti. "Bu etkinlik, geçmişin anılarının hatırlanmasının ötesinde, otantik sanat ve yaratıcı değerlerin ruhu ile geleceğe ilham vermeyi amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali

Şubat ayı boyunca sürecek olan “Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali”, 3 Şubat’ta sanatçının doğum yeri olan Dakahlia ilinin Tamay El Zahayra köyünde başladı. Festivalde belgesel gösterimleri, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve sanat sergileri gibi etkinlikler yer aldı.

Ayrıca, Arap dünyasından sanatçıların Ümmü Gülsüm’ün eserlerini modern yorumlarla seslendireceği konserler de düzenlenecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philharmonie de Paris Tiyatrosu'nda, Şef Dr. Alaa Abdel Salam ve sanatçı Rehab Omar eşliğinde özel bir konser gerçekleştirilecek.

Ümmü Gülsüm'ü Anma Etkinlikleri

Arap Müzik Enstitüsü, Ümmü Gülsüm'ü anımsatan genç yetenekleri bulmayı amaçlayan *"Discovering Umm Kulthum 2025"* yetenek yarışması düzenleyecek. Ayrıca, Kahire Uluslararası Kitap Fuarı da film gösterimleri ve nadir belgeler içeren bir sergiyle Ümmü Gülsüm'e özel bir bölüm ayıracak.

Kahire’de bulunan Ümmü Gülsüm Müzesi, ziyaretçilere sanatçının kişisel eşyalarına, fotoğraflarına ve nadir ses kayıtlarına Şubat boyunca ücretsiz erişim imkanı sunacak. Müze aynı zamanda iki farklı konser de düzenleyecek.

Ümmü Gülsüm Kimdir?

Gerçek ismi Fatma el-Biltaci olan Ümmü Gülsüm, 1898'de Mısır'da doğmuş ve 3 Şubat 1975'te Kahire'de vefat etmiştir. Müzik kariyerine erkek kıyafetiyle ilahiler okuyarak başlamış, 1934'te kurulan Ulusal Mısır Radyosu sayesinde ün kazanmıştır. Ümmü Gülsüm, Mısır kültürünün en önemli figürlerinden biri olarak anılmaktadır.

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