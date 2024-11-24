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Mısır Başsavcısı: 716 Kişi Terör Listesinden Çıkarıldı

Mısır Başsavcılığı, 716 kişinin terör listesinden çıkarıldığına dair önemli bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:52
Mısır Başsavcısı: 716 Kişi Terör Listesinden Çıkarıldı

Mısır'da Terör Listesinde Değişiklik

Mısır Başsavcılığı, daha önce terör listesinin bir parçası olan 716 kişinin isimlerinin bu listeden çıkarıldığını duyurdu.

Gözden Geçirme Çabaları

Yapılan yazılı açıklamada, bu kararın devletin terör örgütleri ve teröristler listesinde yer alan kişilerin durumunu yeniden değerlendirme çabaları çerçevesinde alındığı belirtildi.

Güvenlik Soruşturmaları

Açıklamada ayrıca, güvenlik makamlarının terörist faaliyetleri sona eren kişilerin isimlerinin listeden çıkarılmasına yönelik soruşturmalar yürüttüğü ifade edildi. Bu soruşturmalar, kişi ve örgütlerin faaliyetlerini belirlemek için yürütülmektedir.

Onay ve Bilgiler

Söz konusu kişi ve örgütlere dair spesifik detayların verilmediği açıklamada, 716 kişinin devlet ve diğer kurumlarına karşı yasa dışı faaliyetleri durdurduğuna dair güvenlik makamlarından onay alarak terör listelerinden çıkartıldığı kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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