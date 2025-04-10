Mısır Çarşısı'nda Haşereyle Mücadele: Fatih Belediyesi İlaçlama Yaptı

Fatih Belediyesi ekipleri, İstanbul’un önemli turistik noktalarından biri olan Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, haşerelerin önlenmesi için gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, belediye ekipleri çarşının yanı sıra çevresindeki alanlarda da ilaçlama yaptı.

İlaçlama işlemi sırasında, bölgedeki çöp kovaları, yeraltı çöp konteynırları ve rögar kapakları da hedef alındı. Ekipler ayrıca, çarşının farklı noktalarına fare kapanları yerleştirerek, haşere sorununu minimize etmek amacıyla önlemler aldı.

Çarşı ve çevresinde oluşabilecek haşere sorunlarıyla ilgili çözümleri duyurmak amacıyla, yazılı afişler de asıldı. İlaçlama çalışmalarının ise diğer tarihi ve turistik merkezlerde devam edeceği bildirildi.

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması başlattı.

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması başlattı.