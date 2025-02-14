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Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, 19 Şubat'ta İspanya'ya giderek Başbakan Sanchez ve Kral Felipe ile önemli görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:15
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi'den İspanya Ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, haftaya İspanya'yı ziyaret ederek, Başbakan Pedro Sanchez ve İspanya Kralı 6. Felipe ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşme ve Onuruna Yemek

İspanya resmi haber ajansı EFE, Es-Sisi'nin 19 Şubat'ta Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da Sanchez ile bir araya geleceğini ve ardından Kral 6. Felipe'nin onuruna vereceği yemeğe katılacağını bildirdi.

Önemli Bir Dönemde Gerçekleşiyor

EFE, Es-Sisi'nin İspanya ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ardından Orta Doğu'nun geleceği açısından son derece kritik bir zamanda gerçekleşeceğine dikkat çekti. Başbakan Sanchez, bu plana "kabul edilemez" derken, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır. Onların Gazze'de kalmaları gerekir çünkü Gazze, İspanya'nın da savunduğu gibi gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." ifadeleriyle bu duruma karşı çıktı.

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