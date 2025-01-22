Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki Ateşkesin Tam Uygulanması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin tam olarak uygulanması için ülkesinin var gücüyle çalışacağını açıkladı. Sisi, bu açıklamayı Polis Günü'nün 73. yıldönümü dolayısıyla başkent Kahire'de düzenlenen kutlama etkinliğinde yaptı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının, Mısır'ın ilgili ortaklarıyla birlikte gösterdiği gayretin bir göstergesi olduğunu belirtti. Sisi, bu anlaşmanın hayata geçirilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurguladı. Ayrıca, Filistinlilerin kanının akmasını engellemek, Gazze'nin yaşanabilir hale getirilmesi için gerekli hizmetleri yeniden sunmak ve bölge sakinlerini zorla yerinden etme girişimlerini önlemek amacıyla Mısır'ın üzerlerine düşeni yapacağını ifade etti.

Sisi, ülkesinin, Filistin meselesinin varlığını koruma amacıyla Gazze'deki Filistinlilerin tehcirine kesinlikle karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında bilgi veren Sisi, Katar aracılığıyla 15 Ocak'ta varılan anlaşmayı hatırlattı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan ateşkesin ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'den fazla Filistinli esirin serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Ayrıca, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında geçtiğimiz gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli ise işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.