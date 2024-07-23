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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'a Geçmiş Olsun Diledi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'a suikast girişiminin ardından yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:12
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'a Geçmiş Olsun Diledi

Mısır'dan Trump'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 45. ABD Başkanı ve hala başkanlık adaylığı sürecinde bulunan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suikast Girişiminin Ardından

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Sisi’nin Trump’a suikast girişimi sonrası geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı. Sisi, bu olayın ardından şiddet, terör ve nefret eylemlerini kınadığını vurguladı.

Trump'ın Mitinginde Yaşananlar

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlenen mitingde, destekçilerine hitap ettiği esnada bir silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. ABD Gizli Servisi, olayda saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

FBI İncelemesi

Federal Bureau of Investigation (FBI), durumu suikast girişimi olarak sınıflandırdı. İncelemeler sonucunda, olay sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlendi.

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