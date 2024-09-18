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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'deki Krizi Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Sisi ve Blinken, Gazze'deki çatışmalara yönelik ateşkes çabalarını Kahire'de ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:50
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'deki Krizi Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de Görüşme Gerçekleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırıların durdurulması için ateşkes çabalarını ele almak üzere Kahire'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Sisi tarafından kabul edildi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Sisi, bölgedeki gerginliklerin artmasına karşı duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Mısır'ın son zamanlarda yaşadığı siber saldırılar karşısında Lübnan'a destek verdiğini ve ülkenin toprak bütünlüğüne verdiği önemi ifade etti.

Ateşkes Çabaları ve Ortak Temaslar

Görüşme, sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda uluslararası sorunların da masaya yatırıldığı bir platform oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de görüşmeye katılarak sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı oldular.

Bölgeyi Ziyaret Eden Blinken

Bölgeyi ziyaret eden Blinken, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısının açılışına katılmak üzere Kahire'de bulunuyor. 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana, Blinken'ın bölgeye yaptığı bu onuncu ziyaret ve bu defa İsrail'e gitmeyecek olması dikkat çekiyor.

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