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Mısır'da Yolcu Otobüsü Kazası: 12 Ölü

Süveyş'te meydana gelen otobüs kazasında can kaybı 12'ye çıktı, 33 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 03:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 03:15
Mısır'da Yolcu Otobüsü Kazası: 12 Ölü

Mısır'daki Tragik Otobüs Kazası

Mısır'ın doğusundaki Süveyş ilinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanelerden alınan bilgiye göre, kazada 33 kişi yaralandı.

Kaza Detayları ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Mısır Sağlık Bakanlığı, Ayn Suhna yolunda yaşanan olayla ilgili olarak güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. İlk açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ancak daha sonra yapılan güncellemelerle ölü sayısının arttığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair detayları araştırmaya devam ederken, yaralıların tedavi süreçleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte. Kazanın yaşandığı yer olay yerine acil sağlık ekipleri hemen sevk edilerek yaralılara müdahale edilmiştir.

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