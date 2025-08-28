Mısır'dan Gazze'ye Arıtılmış Deniz Suyu Hattı Hizmete Girdi

BAE destekli proje, savaşın vurduğu su altyapısına nefes olacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle hayata geçirilen su hattı projesi, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyine deniz suyunu arıtarak aktaracak tesisin resmi olarak hizmete girdiğini duyurdu.

Gazze'deki Sahil Belediyeleri Su İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şetat, açılış töreninde projenin "savaş süresince Gazze'de gerçekleştirilen en büyük su altyapı projesi" olduğunu söyledi.

Şetat, tesisin öncelikle yoğun nüfus ve zor koşullar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşayan Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş on binlerce kişinin ihtiyaçlarını karşılamayı, ayrıca Refah'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelere de hizmet vermeyi amaçladığını belirtti.

Kurulan tesisin günlük 10 bin metreküp su temin edeceği, bununla projenin yüz binlerce kişiye sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlayacağı ifade edildi. BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, projeyle bir kişiye günlük 15 litre arıtılmış su verilmesi hedeflenerek 600 bin kişiye doğrudan hizmet sunulması planlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki su altyapısının yüzde 80'inden fazlası kullanılamaz hale geldi; su kuyuları ve şebekeler tahrip edildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma barınaklarda veya aşırı kalabalık ortamlarda hijyen eksikliğiyle mücadele ediyor; okullarda bile lavabolar yetersiz kalıyor ve bulaşıcı hastalık riski artıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı; çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.