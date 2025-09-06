Mısır'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı: Witkoff'un Gazze Önerisi Kabul Edilmeli

Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Abdulati'den Tel Aviv'e çağrı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'i, Hamas'ın da kabul ettiği ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmeye çağırdı. Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki açlığın kaynağının İsrail olduğunu belirtti.

Abdulati, bu çağrıyı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Basın toplantısında Bakan Abdulati, "Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz ve İsrail'i, Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulati, Gazze'deki durumu tanımlarken bunun "tam manasıyla bir açlık" olduğunu, bunun insan eliyle ortaya çıktığını ve buna neden olanın "açlığı Gazze'de bir savaş silahı olarak kullanan" İsrail olduğunu söyledi. Bakan, ayrıca İsrail'in Gazze'deki yayılmacı politikalarını reddettiklerini vurguladı.

İsrail'in Mısır'ı hedef alan iddialarına yanıt veren Abdulati, "Kahire, Refah Sınır Kapısı'nı her gün 24 saat açık tutuyor ve sınırı kapatan İsrail'dir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına ilk yanıtında Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtilmişti.

Netanyahu, 4 Eylül'de Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda ise "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.