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Mısır'dan Nairobi'deki Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama: 'Ankara Deklarasyonu'na Uyun!

Mısır, Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara Deklarasyonu'na uyulmasının önemini vurguladı. İstikrar ve güvenlik için yeni adımlar atılmalı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:23
Mısır'dan Nairobi'deki Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama: 'Ankara Deklarasyonu'na Uyun!

Mısır'dan Somali'nin İstikrarı İçin Çağrı

Mısır, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Deklarasyonu'ndaki ilkelere uyulması gerektiğini belirterek, Somali'nin istikrarı, birliği ve güvenliği için gereken adımların atılmasını istedi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'yi ziyaret eden Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

İlişkiler ve Ortak Sorunlar

İki bakan, yaptığı görüşmede ikili ilişkilerle birlikte bölgesel ve uluslararası öneme sahip sorunları ele aldıklarını aktardı. Açıklamalarında, “11 Aralık 2024'te yayımlanan Ankara Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere, Somali'nin istikrarını, birliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla uyulmalıdır.” ifadesine yer verildi.

Yeni Misyon Çağrısı

Her iki taraf, Somali'de istikrarı desteklemek amacıyla yeni bir “Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM)” oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, diplomatik, askeri ve sağlık eğitimleri gibi alanlarda Somali'nin kapasitesinin artırılması konusunda işbirlikleri de gözden geçirildi.

Etiyopya ile Olan Anlaşmazlık

Etiyopya'nın, Eritre'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Kızıldeniz'e erişim sıkıntısı gündemde kalmaya devam ediyor. 1 Ocak'ta Somaliland ile imzalanan Mutabakat Muhtırası, bu bağlamda büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Somaliland’ın tanınmasını içeren muhtıra, Somali hükümeti ve uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Somali, bu anlaşma sonrasında büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekti. Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan anlaşmayı kınayarak, bu tür işbirliklerinin önüne geçilmesi gerektiğini duyurdu.

İlgili Müzakere Süreçleri

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümü için 9-10 Mart tarihlerinde Nairobi'de bir araya geldi. Ancak yapılan dolaylı müzakereler beklenilen sonucu veremedi. Bunun yanında, Türkiye'nin ara buluculuğunda “Ankara Süreci” adı altında iki defa yapılan toplantılar da taraflar arasında kalıcı bir çözüm sağlanamadığı için sonuçsuz kaldı.

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