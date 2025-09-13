Mısır'dan NPT Çağrısı: Orta Doğu'nun Nükleer Silahlardan Arındırılması

Viyana'daki UAEA 69. Genel Konferansı öncesi resmi açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 15-19 Eylül 2025 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması planlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı öncesinde yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) özellikle Orta Doğu'da genel geçer hale getirilmesi çağrısının yinelendiği belirtildi. Bu kapsamda bölgedeki tüm ülkelerin istisnasız anlaşmaya dahil olması, tüm nükleer tesislerin UAEA denetimine alınması ve şeffaflığın sağlanması istendi.

Mısır açıklamasında, Orta Doğu'da nükleer programları olan ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, nükleer silahların varlığı nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi tehditten duyulan endişe ifade edildi ve uluslararası topluma bu tehlikeyi ciddi şekilde ele alma ve NPT'nin tam olarak uygulanmasını sağlama sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Not: İsrail'in NPT'ye taraf olmadığı biliniyor.