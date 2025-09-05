DOLAR
Mısır'dan Suriye'ye Destek: Birlik, Egemenlik ve İsrail Saldırılarına Ret

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'de Suriye'nin birliği, egemenliği ve ulusal kurumlarına destek verip İsrail saldırılarını uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:00
Kahire'de Arap Birliği toplantısı çerçevesinde görüşme

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bedr Abdulati, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeyban ile Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Abdulati, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve ulusal kurumlarını desteklediğini ve İsrail saldırılarını reddettiklerini belirtti.

Bakan, Suriye'nin istikrarını güçlendirecek kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Abdulati, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırılarını uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal olarak gördüğünü belirterek kınadı.

Mısırlı bakan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

