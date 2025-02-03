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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yarın Türkiye'de Hakan Fidan ile Mısır-Türkiye ilişkilerini görüşecek.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:23
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye'ye Geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Diplomatic kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Görüşmenin Gündemi

Görüşmede, Mısır-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutları ele alınacak, ayrıca 2026 yılında düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı için hazırlıklar üzerinde durulacak.

Bölgesel Konular Üzerine İstişareler

Müzakere edilen diğer konular arasında, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgeleri yer alacak. Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüne (2025) ilişkin iradelerin güçlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırımlar

Görüşmede, iki ülke arasında hedeflenen 15 milyar dolar ticaret hacmi kapsamında yatırımların teşvik edilmesi gerektiği vurgulanacak. Gazze'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin yönetiminde iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara destek önem arz edecek.

İnsani Yardımlar ve Terörle Mücadele

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusundaki yakın işbirliği ve dayanışma, görüşmenin önemli noktalarından biri olurken, Suriye'nin istikrarlı bir yapıya kavuşması için yeni yönetimle angajmanın sağlanmasının önemi üzerinde durulacak.

Bakan Fidan, 18 Aralık 2024 tarihinde D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Kahire'yi ziyaret etmişti. İki bakan, en son 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda bir araya gelmişti.

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