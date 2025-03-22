Mısır Dışişleri Bakanı, İran ve Lübnanlı Mevkidaşlarıyla Bölgedeki Gerilimi Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’den Kritik İletişim

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgede artan gerilimin tehlikeleri üzerinde durdu.

Gerginlik ve İstikrarsızlık Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ile Recci’nin Lübnan’ın güneyindeki endişe verici tırmanış hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Abdulati, "Bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek bir tırmanma döngüsüne girme tehlikesi" konusunda uyararak, Mısır’ın Lübnan devletine ve istikrara olan desteğini vurguladı.

Ateşkesin Önemi

Abdulati, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkese bağlılığın sürmesi gerektiğini, ayrıca İsrail’in Lübnan’ın güneyinden derhal çekilmesinin önemine dikkat çekti.

Bölgedeki Hızlı Gelişmeler

Abdulati’nin İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze, Lübnan ve Yemen bölgelerindeki durumun kontrol altına alınması gerektiği konuları ele alındı. Abdulati, "İçinde bulunduğumuz kritik aşamada kendimizi kontrol altında tutmalı ve bölgedeki gergin durumu kötüleştirecek eylemlerden kaçınmalıyız," şeklinde ifade etti.

Ekonomik Etkiler

Kızıldeniz’de yaşanan gelişmeler ışığında, seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurgulayan Abdulati, Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş ve bölgedeki istikrarsızlığın Mısır ekonomisi üzerindeki büyük etkilerini de dile getirdi.

Huzurun Sağlanması Gerekiyor

Son olarak Abdulati, bölgede huzurun yeniden sağlanmasının ve şiddet ile tırmanma döngüsünün önlenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, Gazze’de varılan ateşkesin korunmasının önemini bir kez daha vurguladı.