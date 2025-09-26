Mısır: Gazze'ye BM Kararıyla Uluslararası Güç Konuşlandırılmasına Açığız

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi’ne uluslararası güç gönderilmesi fikrine açık olduklarını açıkladı. Abdulati bu açıklamayı New York’ta, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Ürdün, Suudi Arabistan, Norveç başta olmak üzere Arap ve Avrupalı ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı ortak basın toplantısında yaptı.

Abdulati'nin açıklamaları

Abdulati, "Gazze’de uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına, BM Güvenlik Konseyi kararıyla, Filistin yönetiminin bölgeyi idare etmesine yardımcı olmak amacıyla açığız" dedi.

Abdulati ayrıca "Gazze Şeridi’nin geçici bir süre için herhangi bir Filistinli grubun katılımı olmadan Filistin yönetimi tarafından idare edilmesi konusunda bir mutabakat bulunduğunu" iddia etti, fakat konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Bölgesel mesajlar ve iki devletli çözüm vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ortak basın toplantısında "İki devletli çözüm için oluşturulan uluslararası koalisyon, bu çözümün adil ve kapsamlı barışı sağlamanın tek yolu olduğu konusunda küresel bir mutabakat olduğunu teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Safedi, "İki devletli çözümün önündeki tek engel, İsrail hükümetinin aşırı sağcı tutumudur. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıkça Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini ilan etmesi, adil ve kapsamlı barışın önünü kapamaktadır" dedi.

Safedi, İsrail başkanının politikalarını; Gazze’deki soykırım iddiaları, işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesi, topraklara el konulması, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılar gibi örneklerle eleştirdi ve uluslararası toplumun İsrail’in saldırganlığını dizginlemek için ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mali destek ve Filistin Yönetimi'nin rolü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek amacıyla bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda telekonferans yoluyla yaptığı konuşmada "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler de Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD planı iddiası

Kanal 12'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump 23 Eylül'de BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kalıcı şekilde sona erdirmeye yönelik bir plan sundu. Haberde planın büyük ölçüde Jared Kushner ve Tony Blair tarafından üzerinde çalışılan "Gazze'de ertesi gün planı"na dayandığı öne sürüldü.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, söz konusu plan; İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli çekilmesini kapsıyor. Ayrıca planda Gazze'de Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de katılacağı bir güvenlik gücünün konuşlandırılması ve yeniden inşa için Arap devletlerinden fon sağlanması yer alıyor.

Plan çerçevesinde ayrıca Filistin Yönetimi'nin Gazze sonrası süreçte sürece dahil edilmesi öngörülüyor.