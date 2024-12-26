Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü

Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirlerinde Büyük Düşüş

Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirleri, Kızıldeniz'de artan gerilimler nedeniyle bu yıl 7 milyar dolar azalmış durumda. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi ile yaptığı görüşmeye yer verildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin kanal üzerindeki etkileri ele alındı. Açıklamada, "Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda yaşanan olaylar, Süveyş Kanalı ve dünya ticaretini olumsuz etkiledi. 2024 yılında kanal gelirlerinin yaklaşık 7 milyar dolar düştüğünden bahsediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Eski Gelir Rakamları

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabi, daha önceki açıklamalarında, 2022/2023 mali yılında 1,5 milyar ton yük taşıyan 25 bin 911 geminin kanaldan geçtiğini ve 9,4 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtmişti.

Kızıldeniz’deki Gerilim

Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik, Yemen'deki İran destekli Husilerin eylemleriyle daha da tırmandı. Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyarak bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırıda bulundu.

Bu gelişmeler sonucunda birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Ayrıca, ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023 itibarıyla Husi güçlerine karşı çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturduğunu duyurdu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırmasının ardından Husiler, bu iki ülkenin gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.