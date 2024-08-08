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Mısır, İsrail'e Baskı Yapılması İçin Uluslararası Destek İstedi

Mısır, büyük devletlerden İsrail'e saldırgan politikaları durdurması için baskı yapmalarını talep etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:35
Mısır, İsrail'e Baskı Yapılması İçin Uluslararası Destek İstedi

Mısır, İsrail'e Uluslararası Baskı Talep Ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, büyük ve etki sahibi devletlere çağrıda bulunarak, İsrail'in suikast ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal eden politikalarını durdurması için baskı yapmalarını istedi.

Gerginliğin Kontrol Altına Alınması İçin Diplomatik Çabalar

Abdulati, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Borrell ile olan görüşmenin, bölgedeki gerginliği kontrol altına almak amacıyla yürütülen uluslararası temasların bir parçası olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze üzerinde yürüttüğü saldırıların derhal son bulması gerektiğini vurgulayan Abdulati, bu tür eylemlerin Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesine yol açabileceği konusuna dikkat çekti.

İki Devletli Çözüm ve Uluslararası Sorumluluk

Abdulati, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak olan iki devletli çözümün tek alternatif olduğunu vurguladı. AB'nin ve Orta Doğu barış sürecinin tüm aktörlerinin, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması amacıyla somut adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre, Abdulati son günlerde İran, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinden yetkililerle diplomatik görüşmelerde bulunarak, bölgedeki gerginliği azaltmak için temasta bulundu.

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