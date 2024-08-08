Mısır, İsrailli Bakanın Gazze Açıklamalarını Kınadı

Mısır'dan Sert Tepki

Mısır, İsrailli maliye bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki sivil kayıplarını destekleyici nitelikteki sözlerine güçlü bir şekilde yanıt verdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Smotrich’in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceği" yönündeki imasında bulunduğu açıklamaları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Uluslararası Hukuka Aykırı Açıklamalar

Bakanlık, Smotrich'in sözlerinin uluslararası insancıl hukuka ve 4. Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, zira bu sözlerin işgal altındaki Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasını göz ardı ettiğini belirtti.

Kışkırtıcı İfadelere Dikkat Çekildi

Mısır, bu tür sorumsuz açıklamaların Gazze halkına karşı bir kışkırtma anlamı taşıdığını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararlarını uygulama sorumluluğundan kaçma çabası olduğunu vurguladı. Bakanlık, uluslararası toplumun sivillerin yaşadığı trajedilere son vermeye yönelik çabalarını artırması gerektiğine dikkat çekti.

İsrailli Bakanın Açıklamaları

Bezalel Smotrich, 5 Ağustos'ta "Israel Hayom" adlı bir yayın kuruluşunda yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının durdurulmasının "haklı ve ahlaki" olduğunu ima etmişti. Açıklamasında, "Mesele, rehinelerin geri dönmesiyle ilgilidir. Aksi takdirde, kimse Gazze'deki bu sivil kayıplara izin veremeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Meşruiyet İhtiyacı

Smotrich, İsrail'in saldırılarını sürdürebilmesi için uluslararası meşruiyete ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Gazze'nin tamamı üzerinde kontrol sağlamanın önemini tekrar vurguladı.