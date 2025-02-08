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Mısır, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a Yönelik Açıklamalarını Kınadı

Mısır, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalarını sert bir dille kınadı ve uluslararası hukuka dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:05
Mısır, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a Yönelik Açıklamalarını Kınadı

Mısır, Netanyahu'nun Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir" şeklindeki sözlerine karşı çıkarak sert bir tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu durumu kışkırtıcı, ülkenin egemenliğini ihlal eden ve uluslararası hukukla çelişen bir açıklama olarak nitelendirdi.

Mısır'dan Net Mesajlar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail tarafının Suudi Arabistan'a yönelik sorumsuz ifadelerini en güçlü şekilde kınamaktadır" denildi. Ayrıca, "Suudi Arabistan'a ve egemenliğine saygı, kırmızı çizgidir; Kahire buna dokunulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarının, Mısır ve Arap ülkelerinin istikrarının tam merkezinde olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarının değersizleşmesine asla müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat tarihinde İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan'ın, İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devleti kurulması şartını öne sürmesine yönelik bir soruya yanıt veren Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa, Suudi Arabistan'da kurabilirler. Suudi Arabistan geniş topraklara sahip" ifadelerini kullanmıştı.

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