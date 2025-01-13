Mısır Nüfusu 107 Milyonu Aştı: Kahire En Kalabalık Şehir

Mısır'ın nüfusu 107 milyon 250 bine ulaştı; başkent Kahire ise 10,4 milyonla en kalabalık şehir konumunda.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:35
Mısır Nüfusu 107 Milyonu Aştı: Kahire En Kalabalık Şehir

Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı, ülke nüfusunun 107 milyon 250 bine ulaştığını duyurdu. Bu artış, son 72 günde 250 bin kişilik bir nüfus artışını göstermekte.

Yayımlanan verilere göre, Mısır'ın iç nüfusu bu rakamla birlikte 107 milyon 250 bine ulaşırken, başkent Kahire toplam 10,4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olarak öne çıkıyor.

Giza kenti 9,7 milyonluk nüfusuyla ikinci sırada yer alırken, bunu 8,1 milyonla Şarkıyye, 7,2 milyonla Dekahliye ve 7 milyonla Buheyra takip ediyor.

Mısır Nüfus Sayımı Birimi tarafından 2024 yılında yayımlanan rapora göre, eğer mevcut doğurganlık seviyeleri aynı kalırsa, nüfusun 2030'da 117 milyona, 2050'de ise 157 milyona ulaşması bekleniyor.

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