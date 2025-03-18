Mısır, Süveyş Kanalı'ndan Aylık 800 Milyon Dolar Kayıp Açıklıyor

Mısır, Süveyş Kanalı Gelirlerinde Büyük Kayıp Yaşıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinden aylık yaklaşık 800 milyon dolar kayıpla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Orta Doğu'daki Zorluklar ve Ekonomik İstikrar

Sisi, çok sayıda yetkiliyle birlikte Mısır ordusunun her yıl düzenlediği iftar etkinliğinde, "Bölgedeki durum" nedeniyle yaşanan gelir kaybının ekonomik krizlerle birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Sisi, ayrıca Mısır'ın son 15 yılda çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi başardığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu'ndan Olumlu Gelişmeler

Cumhurbaşkanı, Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun yakın zamanda Mısır'a yapılacak ödemeyi onayladığını hatırlatarak, ülke ekonomisine dair olumlu göstergeleri vurguladı.

Küresel Ticaret Üzerindeki Etkiler

Sisi, Kızıl Deniz ve Bab'ul Mendeb Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin, Süveyş Kanalı'ndaki hareketliliği ve küresel ticaretin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini açıkladı. Mısır, Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin 2024'te 7 milyar dolar kayba uğrayacağını ileri sürdü.