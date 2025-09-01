Mısır'tan İsrail'e Sert Tepki: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Teklifine Yanıt Yok

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını artırmasını ve teklife yanıt vermemesini kınadı

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmasını ve Gazze'de ateşkes ile esir takasına ilişkin sunulan teklife yanıt vermemesini kınadı. Konuya ilişkin yazılı açıklama Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesinin, Gazze'deki savaşı sona erdirme yönündeki uluslararası istekle ve bölgede tırmanan gerginlikle çeliştiğine dikkat çekildi.

Bakanlık, İsrail'in, ateşkes sağlanması amacıyla Mısır ve Katar tarafından sunulan anlaşmaya yanıt vermemesinin, gerginliği azaltma ve kalıcı sükunet sağlama konusunda İsrail'in tam bir irade eksikliğini ve Gazze'deki masum sivillere yönelik saldırganlığı sürdürme yönündeki açık niyetini yansıttığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, bu eylemlerin özellikle İsrail'in Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uyguladığı açlık ve kuşatma politikalarının gölgesinde, Gazze'deki insani durumun felaket niteliğindeki vahim sonuçlarını daha da kötüleştirme tehdidi taşıdığı vurgulandı.

18 Ağustos'ta Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes ve esir takası teklifini Hamas'ın kabul ettiği; ancak İsrail'den teklife yanıt gelmediği hatırlatıldı. Hamas, öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail iç politikasında ise muhalefet ve esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas ise daha önce defalarca, savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır olduğunu ilan etmişti.