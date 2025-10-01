Mısır: Trump'ın Gazze Ateşkes Planı Hem Umut Hem Tartışma Getiriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Trump Planına İlk Değerlendirme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes planının "olumlu unsurların yanı sıra, anlaşmaya varmak için kapsamlı tartışma ve derinlemesine müzakereler gerektiren başka unsurlar da içerdiğini" söyledi.

Abdulati, açıklamasını MNA haber ajansına verdiği demeç ve Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı liderler toplantısı sırasında El-Hadath kanalına yaptığı açıklamalar üzerinden yaptı.

Abdulati: Mısır'ın Vizyonu ve Öncelikleri

Abdulati, Mısır'ın Gazze konusundaki vizyonunun açık olduğunu belirterek, ülkesinin hedefinin "Gazze Şeridi'nde her gün dünyanın gözü önünde devam eden savaşı, katliamları ve soykırımı derhal durdurmak" olduğunu söyledi. Ayrıca Batı Şeria'da uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail politikalarına son verilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Yönetim, Geçiş Süreci ve Uluslararası Rol

Abdulati, "Gazze Şeridi'nde geçiş düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından derhal ateşkes ilan edilmeli" diyerek, hazırlık olarak Filistin İdari Komitesi'nin geçici süreyle Gazze'nin yönetimini üstlenmesi gerektiğini ifade etti. "Gazze Şeridi'nin sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiği açıktır ve Mısır'ın rolü destek ve yardım sağlamaktır," şeklinde konuştu.

Bakan ayrıca, Trump'ın planında yer aldığı üzere uluslararası komitenin rolünün, Filistin komitesine ve dolayısıyla Filistin Yönetimi'ne destek vererek Gazze'nin tam kontrolünü devretmeyi ve Filistin devletinin kurulması için Batı Şeria ile Gazze'yi birleştirmeyi öngördüğünü belirtti.

Planın Olumlu ve Tartışmalı Unsurları

Abdulati, Trump planının birçok olumlu unsur içerdiğini, en dikkat çekici olanların ise şunlar olduğunu söyledi: savaşın derhal sona erdirilmesi, Batı Şeria'nın ilhakının tamamen reddedilmesi, Batı Şeria'nın Gazze ile birleştirilmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin tamamen reddedilmesi. Bu olumlu unsurların planın temelini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan Bakan, planın özellikle sahadaki uygulama süreciyle ilgili bazı maddelerinin "kapsamlı tartışma gerektirdiğini" ve fikir birliğine varılana kadar bunların "derinlemesine tartışılması" gerektiğini kaydetti.

Yerinden Edilme ve Refah Sınır Kapısı

Abdulati, Mısır'ın Filistinlilerin yerlerinden edilmesine izin vermeyeceğini ve ne Arap halklarının ne de özgür dünyanın bu duruma razı olmayacağını belirtti. Buna izin vermenin etnik temizliğe eşdeğer olduğunu ve kabul edilmeyeceğini yineledi.

Bakan ayrıca, Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nın yalnızca Gazze'ye yardım girişi için kullanılacağını, zulmün ve yerinden edilmenin kapısı olmayacağını söyledi.

Hamas ve Gazze'nin Geleceği

Hamas'ın geleceği konusuna değinen Abdulati, "Bu mesele Filistin halkının kendi karar vereceği bir konu" dedi. Mısır'ın, Filistin Yönetimi yetkilendirilene kadar, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze'de konuşlanacak uluslararası misyonun desteğiyle sınırlı bir geçiş döneminde Gazze'yi yönetecek bir Filistin idari otoritesi konusunu araştıracağını ekledi.