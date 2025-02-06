DOLAR
35,9 -0,04%
EURO
37,4 -0,17%
ALTIN
3.310,95 -0,17%
BITCOIN
3.474.173,87 0,76%

Mısır, Türkiye ile Diplomasisinin 100. Yılında Panel Düzenledi

Mısır, Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Kahire'de bir panel düzenledi. İki ülkenin ilişkileri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 02:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 02:32
Mısır, Türkiye ile Diplomasisinin 100. Yılında Panel Düzenledi

Mısır, Türkiye ile Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılını Kutladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla "Türkiye ve Bölgenin Sıkıntıları" başlıklı bir panel düzenledi.

Başkent Kahire'de 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapsamında yapılan panele, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eski Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ele Alınan Konular

Panelde, Türkiye ile Mısır arasındaki farklı alanlardaki ilişkilerin son 100 yılda gösterdiği gelişim, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği fırsatları, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolü ile bölgenin karşı karşıya olduğu sıkıntılar ele alındı.

Konuşmalar ve Vurgu

Panelde konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "İki ülkenin tarihi arasında güçlü bir bağ vardır ve halkları yüzyıllar boyunca aynı devletin çatısı altında yaşamıştır." dedi. On binlerce Türk vatandaşının Arap kökenli olması gibi, on binlerce Mısırlının da Türk kökenli olduğunu belirten Şen, bunun iki halk arasındaki güçlü bağları gösterdiğini vurguladı.

Şen, Mısır’ın üniversitelerinde en çok Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin bulunduğunu, ayrıca Mısır’daki Yunus Emre Enstitüsünün en fazla Türkçe öğrenme talebi alan merkezleri olduğunu ifade ederek, bunun Mısır halkının Türk kültürüne olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şen, ekonomik işbirliği fırsatlarının sürekli arttığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Mısır’daki yatırımlarının daha çok tekstil sektöründe yoğunlaştığını belirten Şen, bu yatırımların Mısır’da binlerce kişiye iş imkanı sunduğunu ifade etti.

İlişkilerin Geleceği

Panelde eski Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde hızla geliştiğini belirtti. Türkiye’deki görev süresi boyunca Türk halkının kendisine gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hadidi, bu deneyimin bir diplomatın nadiren yaşayabileceği türden bir tecrübe olduğunu söyledi. Hadidi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke liderlerinin koordinasyon ve istişareye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Hadidi ayrıca, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ivmenin süreceğine işaret ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anma Etkinlikleri Başladı
2
İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Baskınlarda 6 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Kanada, Trump'ın Gazze Planına Karşı Filistinlilerin Kaderini Destekliyor
4
Gazze'de Son Durum: 24 Saatte 8 Kişinin Naaşı Çıkarıldı
5
İtalya'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, Sürücü Çukurdan Kurtarıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda