Mısır, Türkiye ile Diplomasisinin 100. Yılında Panel Düzenledi

Mısır, Türkiye ile Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılını Kutladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla "Türkiye ve Bölgenin Sıkıntıları" başlıklı bir panel düzenledi.

Başkent Kahire'de 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapsamında yapılan panele, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eski Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ele Alınan Konular

Panelde, Türkiye ile Mısır arasındaki farklı alanlardaki ilişkilerin son 100 yılda gösterdiği gelişim, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği fırsatları, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolü ile bölgenin karşı karşıya olduğu sıkıntılar ele alındı.

Konuşmalar ve Vurgu

Panelde konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "İki ülkenin tarihi arasında güçlü bir bağ vardır ve halkları yüzyıllar boyunca aynı devletin çatısı altında yaşamıştır." dedi. On binlerce Türk vatandaşının Arap kökenli olması gibi, on binlerce Mısırlının da Türk kökenli olduğunu belirten Şen, bunun iki halk arasındaki güçlü bağları gösterdiğini vurguladı.

Şen, Mısır’ın üniversitelerinde en çok Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin bulunduğunu, ayrıca Mısır’daki Yunus Emre Enstitüsünün en fazla Türkçe öğrenme talebi alan merkezleri olduğunu ifade ederek, bunun Mısır halkının Türk kültürüne olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şen, ekonomik işbirliği fırsatlarının sürekli arttığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Mısır’daki yatırımlarının daha çok tekstil sektöründe yoğunlaştığını belirten Şen, bu yatırımların Mısır’da binlerce kişiye iş imkanı sunduğunu ifade etti.

İlişkilerin Geleceği

Panelde eski Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde hızla geliştiğini belirtti. Türkiye’deki görev süresi boyunca Türk halkının kendisine gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hadidi, bu deneyimin bir diplomatın nadiren yaşayabileceği türden bir tecrübe olduğunu söyledi. Hadidi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke liderlerinin koordinasyon ve istişareye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Hadidi ayrıca, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ivmenin süreceğine işaret ettiğini belirtti.