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Mısır ve BAE'den Filistin'e ortak destek! Tonlarca gönderildi

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından son dakika Gazze Şeridi ile alakalı açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:36
Mısır ve BAE'den Filistin'e ortak destek! Tonlarca gönderildi

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından son dakika Gazze Şeridi ile alakalı açıklama yapıldı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sebebiyle Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 kez havadan yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri resmi Haber Ajansı tarafından konu ile alakalı açıklama yapıldı. BAE ve Mısır Hava Kuvvetleri tarafından ortak operasyon düzenlendiği açıklanırken, GAzze'ye 10 gün önce havadan yardım göndermeye başlandığı belirtildi. Düzenlenen son yardım sevkiyatının ise bu operasyonun bir parçası olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara bir nebze olsun katkı sağlamak ve acılarını hafifletmek amacıyla 5 kere yardım sevkiyatı gönderdikleri açıklanırken, Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının 62 ton gıda ve Tıbbi malzemeler olduğu kayıtlarda yer aldı.

2023 Ekim ayından beri devam eden saldırılarda 30.878 Filistinli hayatını kaybederken bu rakamdan en az 13.430'nun çocuk ve 8.900'ününde kadın olduğu kayıtlara geçti. 72.400 kişi ise yaralı olarak tedavi edildi. Öte yandan enkaz altında çok sayıda İnsanın olduğu belirtilirken, İsrail'in özellikle de hastane ve okulları hedef aldığı dünya gündeminde yer almaya devam ediyor

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