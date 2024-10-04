Mısır ve BAE Ortak Yatırım Projesi Ras el-Hikme Lansmanı

Mısır ve BAE'den Tarihi İşbirliği

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, önemli bir yatırım projesi olan Ras el-Hikme'nin lansman etkinliğine katıldı.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ziyareti

BAE liderinin Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde, Sisi ile Al Nahyan, projenin tanıtım etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve iki ülkeden önemli iş insanları da iştirak etti.

Ras el-Hikme Projesinin Hedefleri

35 milyar dolarlık bütçeye sahip olan proje, Mısır ve BAE şirketleri arasında yapılan anlaşmalar ile hayata geçirilecek. Etkinlikte Al Nahyan, projenin iki ülke arasındaki yapıcı kalkınma ortaklığını simgelediğini vurguladı.

Tarihi Yatırım Anlaşması

Mısır Başbakanı Medbuli, 23 Şubat 2023'te BAE'nin ortağı olduğu bu büyük yatırım anlaşmasının imzalandığını müjdelemişti. Ras el-Hikme projesi, Mısır'ın tarihteki en büyük doğrudan yatırım girişimlerinden biri olarak kayda geçiyor.