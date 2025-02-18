Mısır ve BM, Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı Hazırlıklarını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı ile BM Koordinatörü Arasında Önemli Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşmiş Milletler Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı" çerçevesinde yapıldı.

Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı

Görüşmenin ana konusu, Gazze'nin yeniden imar süreci için planlanan konferansın hazırlıklarıydı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır, BM, uluslararası toplum ve finans kuruluşlarıyla işbirliği içinde bu konferansı düzenlemeyi planlıyor. Ancak, konferans için henüz net bir tarih belirlenmedi.

Bakan Abdulati, Gazze'nin yeniden imar sürecinin en kısa zamanda başlaması gerektiğinin altını çizerken, bölgedeki insani durumun aciliyetine de dikkat çekti.

Mısır ve GKRY Liderlerinden Ortak Açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis de Kahire'de bir araya gelerek önemli konuları ele aldılar. İkili, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barışın sağlanması için kritik olduğunu vurguladı.

Sisi ve Hristodulidis, Mısır'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanması için gösterdiği çabaları ve Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşası için geliştirdiği kapsamlı planı görüştü.

Enerji İşbirliği ve Gelecekteki Planlar

Mısır Uluslararası Enerji Fuarı EGYPT 2025 kapsamında bir araya gelen liderler, "doğal gaz üretimi, sıvılaştırılması ve taşınması" alanlarında işbirliğinin artırılması yollarını da tartıştı. Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirtmişti.

Trump'ın Gazze Açıklaması

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını söyledi. Trump, Gazze'nin artık yıkım alanı haline geldiğini belirterek, burada yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine göç etmesinin daha yararlı olacağını savundu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmak dışında başka bir seçeneği olmadığı iddiasını da dile getirdi.