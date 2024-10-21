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Mısır ve Katar Gazze'de Ateşkes Çabalarını Görüştü

Mısır ve Katar, Gazze'deki ateşkes çabaları için bir araya geldi. Görüşmede yardım erişimi ve esir takası ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:37
Mısır ve Katar Gazze'de Ateşkes Çabalarını Görüştü

Mısır ve Katar Gazze'de Ateşkes Görüşmelerini Sürdürüyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Uluslararası İşbirliği Bakanı Lulva el-Hatır, Gazze'de ateşkes çabalarını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Ateşkes ve Esir Takası Konuları Ele Alındı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'deki görüşmenin detayları paylaşıldı. Görüşmeyle, Gazze'de ateşkes ve esir takası konularının yanı sıra Mısır ve Katar'ın Filistin meselesine yönelik kapsamlı ve adil çözüm sağlama çabalarına destekleri vurgulandı.

Yardım Gönderimi Engelleniyor

Bakan Abdulati, açıklamalarında İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdiğine dikkat çekerek, bu durumun Gazze'ye yardımların ulaşmasını engellediğini belirtti.

Uzun Süredir Devam Eden Müzakereler

Gazze'de ateşkes ve esir takası için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda sürdürülmekte olan dolaylı müzakerelerin birkaç aydır devam ettiği ifade edildi. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürme kararlılığı, bu müzakereleri olumsuz etkiliyor.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 99 bin 795 kişi yaralandı. Enkaz altında hala birçok insanın olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapının da hedef alındığı belirtiliyor.

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