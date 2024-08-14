Mısır ve Somali Askeri İşbirliği Protokolü İmzaladı

Mısır ve Somali Arasındaki Tarihi Anlaşma

Mısır Cumhuriyeti ile Somali Cumhuriyeti arasında, askeri işbirliğini pekiştiren bir protokol imzalandı. İhale süreci, Kahire’nin İttihadiye Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirilmiştir.

İmzalar Cumhurbaşkanları Tarafından Atıldı

Bu önemli imza törenine, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud katıldı. Törende, Sisi; "Somali’nin birliği ve egemenliğini destekliyoruz, içişlerine müdahale etme niyetimiz yok" dedi.

Gelecek İçin Ortak Hedefler

Somali Devlet Başkanı Mahmud, Mısır ile siyasi, güvenlik ve ekonomik bağların daha da güçlenmesi için istekli olduklarını belirtti. İki lider, askeri işbirliği protokolüne ek olarak, Kahire ile Mogadişu arasında doğrudan uçuşların başlamasını ve ayrıca Mogadişu'daki Mısır Büyükelçiliği'nin yeni yerinin açılışını da memnuniyetle karşıladı.

İstikrar İçin İşbirliği

Ayrıca, iki lider, Afrika Boynuzu bölgesinde barışın ve güvenliğin sağlanması için birlikte çalışmalarını sürdürmeye ve koordineli istişarelerde bulunmaya karar verdiklerini ifade ettiler. Somali Devlet Başkanı Mahmud, güvenlik ve savunma konularında görüşmeler yapmak üzere Kahire’ye geldi.