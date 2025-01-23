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Mısır ve Somali, İlişkilerini Stratejik Ortaklığa Yükseltiyor

Mısır ve Somali, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine taşımak amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:13
Mısır ve Somali, İlişkilerini Stratejik Ortaklığa Yükseltiyor

Mısır ve Somali Arasındaki İlişkiler Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmeyi hedefleyen bir anlaşmaya imza attı. Bu karar, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Mısır ziyaretinde gerçekleştirildi.

Ortak Siyasi Bildiri İmzalandı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Mahmud ve Sisi, başkent Kahire'deki görüşmelerinde ikili ilişkileri ele aldı. Görüşme sonunda, Mısır ve Somali arasında imzalanan ortak siyasi bildiri, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesini güvence altına aldı.

Güvenlik ve İşbirliği Üzerine Vurgu Yapıldı

Basın toplantısında Sisi, Mısır ile Somali arasındaki ilişkilerin “büyük bir gelişme gösterdiğini” ifade etti. Ayrıca, Afrika ve Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik durumlarını değerlendirdiklerini belirtti. Bu hayati bölgede barış ve güvenliğin korunması için çabaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldılar.

Askeri İşbirliği ve İstişareler

Sisi, iki ülke arasında Ağustos 2024'te Kahire'de imzalanan askeri işbirliği protokolünün uygulanmasına odaklanacaklarını belirtti ve her yıl zirve düzeyinde siyasi istişarelerin yapılması konusunda da anlaştıklarını duyurdu.

Somali’nin Terörle Mücadele Kararlılığı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da, imzalanan anlaşmanın Mısır ile Somali arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. İki ülkenin özellikle terörle mücadele ve güvenliği artırma konusundaki kararlılığının bu protokolle pekiştiğinin altını çizdi.

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