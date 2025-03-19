Mısır ve Suudi Arabistan'dan Somali Cumhurbaşkanına Suikast Girişimine Kınama

Mısır ve Suudi Arabistan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna düzenlenen suikast girişimini sert bir dille kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyunu hedef alan, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınamaktadır," ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Somali'nin güvenliğini ve istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmi reddettikleri belirtildi. Bu olay, uluslararası camiada büyük bir yankı uyandırırken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da benzer bir duruş sergiledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna yönelik saldırının kınandığı dile getirildi. Bakanlık, "Güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü durum karşısında Somali ve halkıyla dayanışma içindeyiz," vurgusunu yaptı.

Olayın ayrıntılarına değinen Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu'da, Cumhurbşakanı Mahmud'un konvoyuna sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirirken, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan sağ salim kurtulduğu ifade edildi.